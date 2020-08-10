【山林瘋之亂7】不讓排泄物滿地流 爆紅戒茂斯將設「木屑站」

近來爆紅的山林路線「戒茂斯上嘉明湖」，被山友直擊滿地排遺。林務局台東區林管處委託米亞桑戶外中心，8月中旬將在戒茂斯登山口設置木屑站，遊客上山時可攜帶一小袋木屑，排泄後投入木屑、可加速排遺分解。最快年底前在戒茂斯路線的溪底營地、妹池營地旁，設置生態廁所，避免排遺造成高山環境負擔。

行政院去年底開放山林，短短三個月遇上新冠肺炎大爆發，遊客為避免在市區人擠人，紛紛湧入山中，有不少登山路線爆紅，讓來不及準備好的配套措施一一現形。本報上月「山林瘋之亂」系列報導提出現階段首要衝擊高山生態的，就是大量遺留在山間的廚餘與排遺。