【人生斷捨離4】整聊師收費幫你丟東西 過程還要聊到你打開心房

斷捨離養出「居家整聊師」這一行，29歲鄭博元在台灣首創「整聊」服務，他有日本整理收納協會（JALO）的收納認證，服務過逾100件個案，還開班授課，培育逾500名整聊師。鄭博元笑談第一個「客戶」就是自己，斷捨離分手女友留下的物品之後，擁抱新人生。

首個客戶是自己 先整理前女友的東西

鄭博元旗下的簽約整聊師有五十幾人，全職投入者有廿幾人，多數人是兼差。回想取得整聊師認證後的第一件服務案，就是從整理自己房間開始，做完一趟「下架、分類、篩選、配置、上架」的工作流程。當時他與交往多年的女友分手一年多，房間到處都充斥彼此的物品，藉由面對、斷捨離，打破停滯不前的局面，後來也確實隨著空間清理而釋懷，生活有了新的開始。