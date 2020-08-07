宇宙膨脹比想像更快！台裔天文學家顛覆統認知獲大獎
台裔天文學家蘇游瑄高中首次接觸愛因斯坦相對論，大大驚豔於「相對論認為只有光速固定，時間、距離全都相對，和一般生活經驗完全不同。」如今，她因主持以相對論為基礎的「天哪」（H0LiCOW）計畫，藉由測到的最新宇宙膨脹率，很可能顛覆人們過去對宇宙的認知，成為美國天文學會2021年「博克利獎」得主。
博克利獎由一位愛好天文的律師設立，2011年成立以來，每年由美國天文學會選出過去一年內最有價值的天文論文，2020年得主為觀測到史上首張黑洞影像的英國天文學家Shep Doleman。蘇游瑄今年獲獎，為台灣天文學家再添光彩。
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