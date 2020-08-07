天價口罩再現 各地紛傳哄抬案 消保官查不了？

聯合報 / 記者張曼蘋魏莨伊陳雅玲洪敬浤
搶口罩又成為全民運動，藥局又現缺貨現象，價格也正驚驚漲，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
搶口罩又成為全民運動，藥局又現缺貨現象，價格也正驚驚漲，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

口罩又成為全民運動，本報記者實地查訪，除了藥局等通路的口罩銷售量激增、又現缺貨現象，價格也正驚驚漲，甚至有50片賣950元「天價」的現象。哄抬價格的檢舉案湧向各地消保官，但消保官無奈地說，檢舉案雖多，成案機率卻低，主因是政府未訂口罩的合理價。

雲林縣黃先生上周到藥局看到口罩一盒50入售價280元，沒下手購買；聽到前副總統陳建仁說要備妥3個月的口罩存量，昨到藥局一問，發現一盒已漲到350元。廖姓家長說，上月住家附近藥局買一盒口罩350元，最近去買已漲到450元。另名家長說，真的是太貴了，幸好她以前買了不少。

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口罩 消保官

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