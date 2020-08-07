天價口罩再現 各地紛傳哄抬案 消保官查不了？
搶口罩又成為全民運動，本報記者實地查訪，除了藥局等通路的口罩銷售量激增、又現缺貨現象，價格也正驚驚漲，甚至有50片賣950元「天價」的現象。哄抬價格的檢舉案湧向各地消保官，但消保官無奈地說，檢舉案雖多，成案機率卻低，主因是政府未訂口罩的合理價。
雲林縣黃先生上周到藥局看到口罩一盒50入售價280元，沒下手購買；聽到前副總統陳建仁說要備妥3個月的口罩存量，昨到藥局一問，發現一盒已漲到350元。廖姓家長說，上月住家附近藥局買一盒口罩350元，最近去買已漲到450元。另名家長說，真的是太貴了，幸好她以前買了不少。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言