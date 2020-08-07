50年前勞軍迷倒眾人 台鐵甜姐兒轉志工繼續獻「聲」
台鐵近來因欠員工加班費3000萬元卻砸1549萬元做行銷，鬧得沸沸揚揚；50年前的台鐵，曾組勞軍團到離島各地巡演，深受好評成功行銷。參與過這段歷史的宜蘭站播音員莊毓英，清秀亮麗的外型更迷倒無數人；她退休後繼續在宜蘭站及平溪天燈節、海祭等大型活動獻「聲」，甜美聲音讓往來旅客繼續驚豔。
宜蘭站為何有美聲播音員？她自己送上門
「各位旅客你好，第一月台即將進站的列車，是14點26分，經由山線開往台北、台中、彰化，273次普悠瑪自強號列車，請各位旅客不要靠近月台邊，以免危險。」台鐵近年只剩下台北、台中、高雄、花蓮等特等站還有播音員，其他小站由值班站長兼任或播放電腦錄音。不是特等站的的宜蘭站，為何還有美聲播音員？莊毓英笑說「是我自己送上門的啦！」
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