龍應台首本小說懸疑寫實 40年前少女命案小鬼找上她

「斷捨離」成為近年正夯的生活態度，「斷」絕不需要的東西，「捨」棄多餘的廢物，脫「離」對物品的執著。可是留下真正重要物品的同時，那些被丟棄的物品，是否也構成另一種浪費？為了避免這種狀況不斷發生，全台各處都有自發性的免「廢」市集活動、換物社團等，有別於二手、文創市集用現金交易，這裡完全不能「買」，就是要以物換物，讓廢物變寶物。

2020-08-06 09:28