龍應台首本小說懸疑寫實 40年前少女命案小鬼找上她

聯合報 / 記者何定照
龍應台以1977年發生在屏東的鍾正芳案，創作小說「大武山下」，描寫看似平靜小鎮中，眾角色的辛酸故事，並一層層擴出歷史縱深。記者潘俊宏／攝影
龍應台以1977年發生在屏東的鍾正芳案，創作小說「大武山下」，描寫看似平靜小鎮中，眾角色的辛酸故事，並一層層擴出歷史縱深。記者潘俊宏／攝影

作家龍應台剛出版首本小說「大武山下」，從屏東暫旅台北。新書乍看令人聯想她2017年返回屏東後，常在臉書記錄的小鎮田園風光；其實她在縝密考量下，一步步揭開一起謀殺案，還事出有本。案中命喪大武山下的亡魂，隔了40餘年，化為龍應台筆下與敘事者作家在大武山家鄉相伴的14歲少女靈魂「小鬼」，龍應台說「其實是她來找我」。

1977年鍾正芳失蹤 9天後發現遺體

1977年，屏東美和中學初二女生鍾正芳失蹤，9天後在一處水池中發現遺體，疑似性侵未遂。龍應台說，這起命案當時震驚全台，南部更無人不知，但她當年已赴國外，不知此事。

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龍應台 屏東 命案

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