檢舉達人注意！抓烏賊車150元 不如拚600萬大獎

政府機關因人力不足，以獎金制度鼓勵民眾幫忙檢舉違規、不法，如衛生單位針對食安問題以獎金「催生」吹哨者，環保、稅捐、消防、交通等公部門也都有檢舉獎勵制度。彰化縣近來因瓦斯或天然氣業者違反安全規定，造成多起生命及財產損失，也研擬檢舉獎勵辦法，以罰鍰實收金額5%當獎勵金發給舉發人。

揪交通違規沒獎金 肇逃檢舉北高有獎

在諸多檢舉案件中，最被恨得牙癢的是交通違規檢舉，其實交通違規檢舉一般是沒有獎金的，且從去年起採實名檢舉制，照說沒有誘因，但全台交通違規檢舉案件仍然暴增，以彰化縣為例，去年檢舉案件仍高達5萬7249件，比前年多出1萬5千件。雖然沒有獎金，但檢舉案有增無減，檢舉者多以「正義達人」自居。