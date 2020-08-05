從羅霈穎猝逝防青壯孤獨死 醫師籲「1天1張長輩圖」

聯合報 / 記者洪敬浤蔡容喬張曼蘋
獨居的女星羅霈穎在家中猝死，友人發覺她失聯兩天、破門才發現，讓不少人驚覺孤獨死並非獨居老人專利。圖／聯合報資料照片
獨居的女星羅霈穎在家中猝死，友人發覺她失聯兩天、破門才發現，讓不少人驚覺孤獨死並非獨居老人專利。圖／聯合報資料照片

宣稱終身不婚、獨居的女星羅霈穎在家中猝死，友人發覺她失聯兩天、破門才發現她已離世，讓不少人驚覺孤獨死並非獨居老人專利。內政部統計，近10年來，一人家戶的比率增加5%，代表獨居的人越來越多，且不限於老人；專家建議，年過40的青壯年，預防孤獨死成為生命必學的功課。

日本一代女優 飯島愛也36歲孤獨死

羅霈穎猝逝，也讓人想起日本女星飯島愛2008年底陳屍家中，年僅36歲，被發現時已死亡多日，經解剖確認死因是肺炎。一代女優落寞孤獨死去，當時也引發廣泛討論，對許多正值巔峰的青壯年，孤獨死也成為未來生命的憂慮。

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