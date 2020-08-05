從羅霈穎猝逝防青壯孤獨死 醫師籲「1天1張長輩圖」

「我以為購物很快樂，其實花錢買了堆垃圾。」「極簡系」網紅末羊子在YouTube有18.8萬粉絲，奉行斷捨離人生觀的她，過去曾是名購物狂，寧可餓肚子省錢也要買，買到滿屋子像垃圾堆也不罷休，直到母親的一句話猶如當頭棒喝，她「剁手」不再盲目購物，更成為「居家整理師」教人斷捨離。

2020-08-04 13:15