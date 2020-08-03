【家有惡鄰4】天天被菸味燻到抓狂 靠空氣清淨機蒐證獲賠上萬元

雞排是享譽海內外的國民美食，但曾幾何時，一片雞排已從30元「漲倍」成70元，不僅讓用雞排賭注者成本大增，恐也是20年來漲最多的食物。其實，雞排只是說了萬物皆漲故事的指標，尤其在新冠肺炎防疫期間。

2020-08-02 17:21