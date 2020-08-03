【家有惡鄰4】天天被菸味燻到抓狂 靠空氣清淨機蒐證獲賠上萬元

聯合報 / 記者何祥裕賈寶楠
陳婦連拍空氣清淨機面板3個半月，證明家裡被鄰居菸味汙染。圖為示意圖，非新聞當事人。法新社
陳婦連拍空氣清淨機面板3個半月，證明家裡被鄰居菸味汙染。圖為示意圖，非新聞當事人。法新社

新莊一棟住宅大樓5樓住戶陳姓婦人，指控4樓租客洪姓父子日夜吸菸，讓菸味動輒「灌」入家裡，害她身體不適、不得安眠，因此狀告彭姓房東與洪姓父子，後來法院判決房東沒事，但洪家除了必須負擔精神賠償，連婦人買空氣清淨機的錢也要賠，共判賠2萬4900元，以後也不得將菸味飄到5樓。

半夜被燻醒 婦人勸導無效告樓下房客

陳婦向法院提告指出，樓下房屋被彭姓男子買走後，隨即出租給洪姓父子，洪姓父子不時在廁所、陽台抽菸，菸味都透過管道間或窗戶飄進她家，導致她身體不適，有咳嗽等症狀，有時菸味甚至在凌晨飄進家中，害她被「燻醒」不好睡覺。

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