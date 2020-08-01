【高溫噩夢2】住在精華區好熱 恐傷荷包又傷健康
全台天氣越來越熱，國家災防中心示警未來20到40年，台灣高溫將飆破攝氏40度。異常高溫常出現在都會精華區，未來買房子除了考區段、價位，可能還得納入氣溫評估。學者一項以台南為例的研究顯示，住在都市熱島高溫區的家庭，每年夏天吹冷氣的時間更長，比起住郊區的人，每年冷氣電費得多繳2300至6400元，對健康也有潛在風險。
熱島效應強度明顯 約增2至2.5度
成功大學建築系團隊研究發現，都會區熱島效應強度愈來愈明顯，過去熱島強度約2至2.5度，但6月底曾偵測到3.4度，大台北高溫區位於萬華、中正、板橋、三重等地，最近也擴散到大同、士林、永和、中和一帶。
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