【高溫噩夢2】住在精華區好熱 恐傷荷包又傷健康

全台天氣越來越熱，國家災防中心示警未來20到40年，台灣高溫將飆破攝氏40度。異常高溫常出現在都會精華區，未來買房子除了考區段、價位，可能還得納入氣溫評估。學者一項以台南為例的研究顯示，住在都市熱島高溫區的家庭，每年夏天吹冷氣的時間更長，比起住郊區的人，每年冷氣電費得多繳2300至6400元，對健康也有潛在風險。

2020-08-01 15:21