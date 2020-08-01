情侶愛用的App變破案神器！但這功能也太變態了
執法人員以往遊走法律邊緣暗中以GPS追蹤器情蒐，曾有海巡人員為查緝私菸偷裝GPS出包遭判有罪定讞。但新竹警方去年發現一款年輕情侶愛用、可追蹤對方的手機App，經鎖定校園大盜的行蹤與逃亡路線，三小時就成功逮人。這款App原本拿來監視另一半，被戲稱為讓情侶分手的App竟變破案關鍵，也成為警界話題。
追偏僻製毒廠 常用GPS定位
警方和海巡等單位早年偵辦案件，不少是透過監聽特定對象手機，掌握行蹤後跟監、蒐證。後來為有效掌握對方行動，就有人暗中在鎖定對象的車子底盤偷裝GPS（定位追蹤器），可隱密取得長時間、不間斷的訊息，再加上地圖或其他情資搭配，可具體勾勒出對象的生活樣貌，有助蒐集罪證。
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