相隔24年…陰間版「掃黑行動」再度上演

「海上有天后，陸上有城隍」，農曆3月「瘋媽祖」，沿海地區媽祖廟進香遶境，展現媽祖慈悲普度眾生的胸懷；而每年各地城隍爺不同的誕辰，城隍暗訪及出巡，則是充滿令人敬畏的神祕色彩。彰化城隍爺今晚（31日）暗訪，距上次出巡已24年。

民俗專家：城隍有任期且非同一人

宗教民俗專家台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢說，城隍是起源於城牆、壕溝之意的民間信仰，有保護人民生命財產的意義，後來才神格化；到明朝有了階級之分，但隨不同朝代時期的行政區域變化，有不同的稱號，例如掌管首都的就叫都城隍，掌管府城的叫府城隍，而掌管縣城的就是縣城隍。