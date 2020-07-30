【高溫噩夢1】今年雙北好熱！ 熱島「升級」這9區也淪陷了

今年夏天好熱，全台各地紛紛上演「烤番薯」，台北市更打破124年來的最高溫紀錄。成功大學建築系團隊監測雙北等5都會區的溫、濕度，根據200個測站的資料顯示，除了氣溫比往年更高，都市中的高溫區域正在擴大，這麼熱的原因除了太平洋高壓發威、地形因素等「天災」，都市熱島效應的「人禍」也是關鍵因素。

40度噩夢 沒想到這麼快就要「達標」

國家防災中心氣候變遷小組預測，未來20至40年內，台北市平均每5年就有1天高溫會飆破40度，沒想到40度的噩夢這麼快就要「達標」。成功大學建築系特聘教授林子平說，今年台北特別熱，7月24日台北出現攝氏39.7度，打破台北測站設站124年來的紀錄，其實今年6月29日台北測站已出現歷來6月最高溫，7月19日也測得歷史第三高的氣溫紀錄。