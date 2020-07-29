【家有惡鄰3】樓上吵3年測噪卻過關 這家人靠一個關鍵打贏官司
半夜睡覺，除了蚊子叮咬外，大概就屬於噪音最擾人清夢了，如果又是故意製造噪音騷擾鄰居更是無法忍受，新北三重曾有住三樓的魏姓一家三口，因為與樓上鄰居交惡，惡鄰竟然每周兩天用馬達振動的方式製造噪音，之後還陸續加入撞球、木屐及桌子等器材，搞到魏姓夫妻憂鬱症，女兒也聽力受損，一狀告上法院後，雖然噪音未達噪音管制法的分貝數，但法官採納文獻研究，罕見判決惡鄰得賠魏家共36萬。
噪音蒐證不易 靠自己不如靠別人
其實，噪音騷擾要舉證不容易，因為錄下的聲音很容易失真，難以認定原始聲音分貝大小，而且還要證明是哪個時段製造，且要有真實惡意等；魏家之所以能提告成功，靠的也不是自行蒐證，而是報案及向環保局檢舉，加上惡鄰製造噪音是規律、還分時段的，因此每位到場處理的警員、環保局稽查人員都聽得清清楚楚，留下詳細紀錄。
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