【山林解禁之禍1】不出國瘋登山 人數暴增引發3大亂象

聯合報 / 記者侯俐安游昌樺
戒茂斯上嘉明湖路線今年爆紅，山友通常第二天晚上會在妹池紮營，多數由高山協作商業經營。記者余承翰／攝影
戒茂斯上嘉明湖路線今年爆紅，山友通常第二天晚上會在妹池紮營，多數由高山協作商業經營。記者余承翰／攝影

7月初，一名陳姓男子攀登嘉明湖，隨團在「妹池」紮營時中風，最後由空勤總隊派直升機救援下山。此個案被質疑為開放山林後，「無法可管」亂象之一。

意外事件增、環境髒亂、協作法律問題

本報調查，近期登山出現三大亂象：意外事件隨著人數攀升增加、環境髒亂、協作遊走法律邊緣，都源於登山活動主管機關與法源尚未跟上腳步。新冠肺炎疫情爆發，加速後遺症來臨，出不了國加上民眾紛紛投向戶外活動，今年1到7月，申請進入高山型國家公園人數比去年同期增加近7萬人次；今年上半年進入自然保護區的人數，更已超過去年全年總人數，預估全年上看7.6萬人次，是去年和前年的2.6倍。

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山友 嘉明湖

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