【山林解禁之禍1】不出國瘋登山 人數暴增引發3大亂象

校園霸凌頻傳，許多家長趁暑假送孩子學防身術；坊間興起「壞教練」情境式教學，在全台親子共學團體很風行，上課時孩子被嚇到眼淚、尖叫四起，在旁觀課的家長也落下不捨的眼淚，孩子甚至會作噩夢、得去收驚，但還是不斷來上課。

2020-07-28 19:48