【租屋眉角多3】租到凶宅半夜聞「發毛甜味」 房東隱瞞卻拿不回押金
租到凶宅怪事多，該怎麼辦？新北市張姓男子與4名朋友合租公寓，入住後怪事不斷，有人半夜在房間聞到蜂蜜蛋糕的濃郁甜味，甜到讓人發毛；加上其他室友陸續發生詭異車禍與身體異狀，他們聽說前任屋主疑似燒炭自殺，嚇得趕緊搬走，也對隱瞞屋況的現任房東提告，要討回5萬元的押金。
法官判定 租屋使用權不同於買房所有權
根據台北地院的民事判決，張男等人並未順利討回押金，法官認為租房子付租金是換取「使用權」，買房不動產是取得「所有權」，買賣瑕疵擔保在租賃契約無可準用之理，判原告敗訴，即使房東隱瞞凶宅的重要資訊，房客想解約仍要不回押金。
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