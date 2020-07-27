蔡桃貴打敗鄭文璨？地方行銷向網紅借人氣

遊客來到中興新村除了景點，還能看什麼呢？做為一名省府子弟，最想推薦的是一條從省府大樓起，到檔案室底的「環山路」，雖然全長不到2公里，但背靠虎山而行，是省府最重要的屏障，沿途不只有省府大樓、主席公館、省府檔案倉庫，更有神秘的虎山防空洞，都值得一探。

2020-07-26 13:16