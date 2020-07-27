蔡桃貴打敗鄭文璨？地方行銷向網紅借人氣
公部門拚行銷亮點，看中網紅魅力，桃園大眾捷運公司最近和百萬YouTuber蔡阿嘎合作，替有「最萌網紅」、「國民兒子」稱號的2歲兒子「蔡桃貴」打造主題車站，採互惠合作模式，完全不出錢就帶動日運量，桃園市政府觀旅局最近也一口氣找來45名網紅配對代言在地旅宿，由於網紅自帶粉絲也需要搶曝光，不需砸大錢一樣可創造不少效益。
小小網紅「蔡桃貴」好萌 帶動桃捷運量
蔡阿嘎從蔡桃貴出生後就替他辦了FB、IG、YouTube，由於模樣可愛，小小年紀就圈粉無數，YouTube訂閱數突破85萬，總觀看數破億，堪稱最萌網紅，蔡阿嘎為慶祝兒子2歲生日並回饋粉絲，最近與桃園大眾捷運公司合作在機捷A2三重站打造「蔡桃貴主題車站」，從立柱、月台天花板、月台門到電梯，都可以看到滿滿的「蔡桃貴」照片與人形立牌，還巧思設計桃貴遊戲間、桃貴攝影展2個主題區，讓粉絲逛得盡興。
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