蔡桃貴打敗鄭文璨？地方行銷向網紅借人氣

聯合報 / 記者張裕珍賴香珊陳秋雲
YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯日前帶著兒子蔡桃貴出席記者會，市長鄭文燦也幫蔡桃貴慶生，直呼蔡桃貴人氣比我旺。圖／桃園市政府提供
YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯日前帶著兒子蔡桃貴出席記者會，市長鄭文燦也幫蔡桃貴慶生，直呼蔡桃貴人氣比我旺。圖／桃園市政府提供

公部門拚行銷亮點，看中網紅魅力，桃園大眾捷運公司最近和百萬YouTuber蔡阿嘎合作，替有「最萌網紅」、「國民兒子」稱號的2歲兒子「蔡桃貴」打造主題車站，採互惠合作模式，完全不出錢就帶動日運量，桃園市政府觀旅局最近也一口氣找來45名網紅配對代言在地旅宿，由於網紅自帶粉絲也需要搶曝光，不需砸大錢一樣可創造不少效益。

小小網紅「蔡桃貴」好萌 帶動桃捷運量

蔡阿嘎從蔡桃貴出生後就替他辦了FB、IG、YouTube，由於模樣可愛，小小年紀就圈粉無數，YouTube訂閱數突破85萬，總觀看數破億，堪稱最萌網紅，蔡阿嘎為慶祝兒子2歲生日並回饋粉絲，最近與桃園大眾捷運公司合作在機捷A2三重站打造「蔡桃貴主題車站」，從立柱、月台天花板、月台門到電梯，都可以看到滿滿的「蔡桃貴」照片與人形立牌，還巧思設計桃貴遊戲間、桃貴攝影展2個主題區，讓粉絲逛得盡興。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

網紅 機場捷運 桃捷

相關新聞

【租屋眉角多1】電費被房東坑？台電費率級距有真相

今夏屢飆高溫，新竹陳同學放暑假留在當地打工賺學費，她租的套房要額外繳電費給房東，6月因為睡覺整晚吹冷氣繳了一千多元，竟和家裡一期（2個月）的電費差不多，翻開租約一看才發現一度被收8元；陳父氣不過向消保官投訴，「太誇張了，台電夏天一度頂多收6元，房東全年都收8元，沒政府了是嗎？」

蔡桃貴打敗鄭文璨？地方行銷向網紅借人氣

公部門拚行銷亮點，看中網紅魅力，桃園大眾捷運公司最近和百萬YouTuber蔡阿嘎合作，替有「最萌網紅」、「國民兒子」稱號的2歲兒子「蔡桃貴」打造主題車站，採互惠合作模式，完全不出錢就帶動日運量，桃園市政府觀旅局最近也一口氣找來45名網紅配對代言在地旅宿，由於網紅自帶粉絲也需要搶曝光，不需砸大錢一樣可創造不少效益。

【基隆輕軌路1】讓路輕軌！台鐵火車確定不進基隆站 基隆人炸鍋了

「台鐵未來不進入基隆服務，基隆端改由輕軌為主要軌道工具」，基隆港務分公司的一紙招商新聞稿，披露火車不進基隆站，讓許多往來基隆和台北的通勤族聽了都跳腳，憂心以後無法一車到站，轉乘要花更多時間，想投奔搭客運，或乾脆自己開車算了。

中興新村神秘大鳥籠 曾養帝雉、藍腹鷴…被某省主席全帶回家

遊客來到中興新村除了景點，還能看什麼呢？做為一名省府子弟，最想推薦的是一條從省府大樓起，到檔案室底的「環山路」，雖然全長不到2公里，但背靠虎山而行，是省府最重要的屏障，沿途不只有省府大樓、主席公館、省府檔案倉庫，更有神秘的虎山防空洞，都值得一探。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

魔鬼藏在細節！肇事扛責 許多駕駛栽在無號誌路口

「行車多禮讓，行人優先行」、「交通停看行，行車安全重禮讓」。這樣的交通安全標語常看到，多數駕駛人都知道多一點禮讓可少一份危險。但行駛圓環、開車上下坡，民眾常搞不清楚誰要禮讓誰？尤其許多巷弄沒有號誌，更讓很多用路人不知如何處理；一旦發生車禍，才發現自己須負肇事責任，得不償失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。