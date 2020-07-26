【租屋眉角多1】電費被房東坑？台電費率級距有真相
今夏屢飆高溫，新竹陳同學放暑假留在當地打工賺學費，她租的套房要額外繳電費給房東，6月因為睡覺整晚吹冷氣繳了一千多元，竟和家裡一期（2個月）的電費差不多，翻開租約一看才發現一度被收8元；陳父氣不過向消保官投訴，「太誇張了，台電夏天一度頂多收6元，房東全年都收8元，沒政府了是嗎？」
房東拉高每度電費 夏天爭議多
不少房客都和房東約定電費要另外繳，有的裝設獨立電表計算用電度數，但部分房東不裝獨立電表，直接在契約中拉高每度電費，從中賺取價差，通常房客夏天要繳高額電費時，才發現異狀。目前對此無法可管。
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