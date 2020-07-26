讓路輕軌！台鐵火車確定不進基隆站 基隆人炸鍋了

聯合報 / 記者吳淑君侯俐安
2017年總統蔡英文到基隆，宣布興建基隆輕軌，將來空港、海港連成一線，打通北北基桃生活圈。圖／總統府提供
2017年總統蔡英文到基隆，宣布興建基隆輕軌，將來空港、海港連成一線，打通北北基桃生活圈。圖／總統府提供

台鐵未來不進入基隆服務，基隆端改由輕軌為主要軌道工具」，基隆港務分公司的一紙招商新聞稿，披露火車不進基隆站，讓許多往來基隆和台北的通勤族聽了都跳腳，憂心以後無法一車到站，轉乘要花更多時間，想投奔搭客運，或乾脆自己開車算了。

轉乘更花時間 通勤族：乾脆開車、搭客運

據了解，由於交通部將基隆視為台北都會區的一環，基隆輕軌屬於城際之間的交通問題，不會再用傳統鐵路去做城市之間的運輸，加上基隆輕軌八堵到基隆路廊，路線條件只能允許一種運具，輕軌完工後火車不會再進入基隆，施工期間交通黑暗期將另採配套疏運。

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基隆輕軌 台鐵 捷運

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