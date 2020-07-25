【破案關鍵5】錘殺男友分屍裝袋 浪浪一「咬」破案

聯合報 / 記者林保光
高雄市路竹九孔橋2015年11月18日的分屍命案，因流浪犬叼出一顆人頭骷顱，牽扯出外籍移工分屍案。圖／聯合報系資料照片
高雄市路竹九孔橋2015年11月18日的分屍命案，因流浪犬叼出一顆人頭骷顱，牽扯出外籍移工分屍案。圖／聯合報系資料照片

高雄市80歲王姓老翁今年6月遭債務人涉嫌殺害分屍，屍塊裝行李袋丟棄愛河，幸虧老翁遇害不久，指紋清晰，警方馬上查出身分，帶回涉案的羅姓男子。但2015年一件只餘白骨的另件無名袋屍案，已無指紋可比對死者身分，警方如何分秒必爭，在凶手逃出國前夕將之手到擒來？

寧靜郊區風光好 浪浪卻叼來骷顱頭

高雄市岡山、路竹交界處的路竹區復興路九孔橋畔，隔著下圳排水溝，一邊是岡山第二公墓，對岸則是貨車停車場，附近除了農田、漁塭及幾家工廠，鮮有住戶；原本平靜的九孔橋，卻因流浪犬叼了一顆人頭骷顱，嚇壞民眾，也牽扯出外籍移工分屍案，驚動視聽。

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