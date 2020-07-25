【破案關鍵5】錘殺男友分屍裝袋 浪浪一「咬」破案

政府機關有發言人，公司行號設發言人，候選人更是需要發言人。「發言人」代表的是門面，站在第一線享受鎂光燈，同時也順便擋子彈。政府機關和候選人到底需要多少個發言人才夠？觀現今政治場域，有以機關職務設正、副發言人；有以領域專長設發言人；近來還有輪值發言人...

2020-07-25 07:00