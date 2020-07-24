新冠肺炎試劑國內研發卡關 業者改拚「周子瑜模式」

聯合報 / 記者郭政芬蔡容喬
新冠快篩商機大。部分國內業者研發試劑卻卡在難以取得臨床檢體，也有業者轉向國外發展，要比照「周子瑜模式」紅回台灣比較快。圖／聯合報系資料照片
新冠快篩商機大。部分國內業者研發試劑卻卡在難以取得臨床檢體，也有業者轉向國外發展，要比照「周子瑜模式」紅回台灣比較快。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情全球升溫，快速檢測試劑商機大。部分國內業者抓緊疫情商機研發試劑，卻卡在難以取得臨床檢體窘境，有業者4月與合作醫院談妥，但台灣確診個案太少，苦等2個月拿不到檢體，只得重新洽談其他醫院，來回已延誤商機。也有業者轉向國外發展，已順利搶攻海外市場，直言比照「周子瑜模式」紅回台灣比較快。

台灣確診個案少 研發試劑檢體拿不到

國內多家業者研發檢測試劑，瞄準檢測商機。衛福部3月開放「綠色通道」，放寬先採用模擬檢體，後續再補臨床驗證資料，但國內業者仍卡在拿不到「陽性檢體」，遲遲無法完成最後驗證。

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