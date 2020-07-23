【頭獎我的3】委託別人簽中9.2億威力彩頭獎 獎金算誰的？

在台灣，彩券中獎人身分依法必須保密，如果你發現身邊有人中大獎，會怎麼做呢？台灣運彩曾經爆發333萬元獎金得主鬧雙包案，到銀行兌領獎金的劉姓男子，一年後被證實是先盯上正在慶祝的中獎人，再趁機A走彩券盜領的竊賊。那到底真正的贏家是誰？答案竟然是一名高中生。

2020-07-22 19:44