【頭獎我的3】委託別人簽中9.2億威力彩頭獎 獎金算誰的？
頭獎高達25億元的威力彩連日狂吸買氣，但以簡訊或電話委託他人下注的民眾，千萬要保留相關紀錄，免得真的中大獎後橫生枝節。台灣史上首宗頭彩得主雙胞案，真正的幸運得主就是靠電話錄音保全關鍵事證，成功討回7.3億巨額獎金。
台商跨海電話投注 獨得9.2億頭獎
2009年7月2日開出的威力彩頭獎，落在高雄市小港區一家彩券行，張姓夫妻6天後出面向台灣彩券公司領取，由張妻填寫中獎人資料，扣稅後獎金7.3億元，全數匯入張妻帳戶。但數日後，一名涂姓男子向檢調提出行動電話簡訊及電話錄音內容為證，告發兩人冒領。
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