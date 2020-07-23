新口罩之亂！大人版塞爆藥局倉庫 小孩版還是難找到家長崩潰

聯合報 / 記者郭政芬洪敬浤蔡容喬
疫情趨緩後，原本大排長龍的實名制口罩不再搶手。 記者郭政芬／攝影
疫情趨緩後，原本大排長龍的實名制口罩不再搶手。 記者郭政芬／攝影

疫情緩解後，實名制口罩退燒，各藥局的成人口罩庫存暴增。不過，家長為了搶兒童口罩仍煞費苦心，幼兒園、安親班多要求自備口罩，加上孩子戴不住、容易弄髒， 每天一片只是保守估計。藥師指出，兒童口罩的通路供應量少，網購也難買，因為兒童尺寸的生產量原本就少，加上工廠都在衝外銷、醫療口罩，還是得仰賴實名制供應。

兒童使用口罩易髒 一天消耗超過一片

打開網路「口罩地圖」來看，新竹有藥局的成人口罩庫存達8216片，但幼兒口罩卻缺貨，台中市政府附近的藥局也有成人口罩6000多片，但兒童口罩也是缺貨；多數藥局的兒童口罩都不多，庫存量約上百片。

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