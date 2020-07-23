【崇洋迷思2】台中巨蛋被批回收設計 張清華：發想來自藺草帽

台中巨蛋外型設計惹議，與日本建築師隈研吾合作拿下設計權的九典建築師事務所主持建築師張清華接受本報專訪表示，台中巨蛋乍看和隈研吾的澳洲作品很像，兩者最大的差別是台中巨蛋以台中大甲特產藺草帽為創意發想，融合在地特色之外，也打破巨蛋刻板印象，在節能減碳及城市設計上都有傑出的表現。

評選時被質疑太像舊作 隈研吾通過考驗

「如果他（隈研吾）只是拿自己的舊圖來抄一抄，連我都會看不起他，但經過評審團的考驗之後，顯然不是這回事。」張清華回想兩家事務所團隊在台中巨蛋的設計發想過程，隈研吾團隊在台中做了很長的在地調查，最後提出長在台中大甲河口溼地的藺草是特色植物，具吸汗、除臭功能，做成的藺草席、草帽很受歡迎，因此用草帽意象定調台中巨蛋外型，也讓她驚喜自問「對喔，我怎麼沒想到。」