上山下海 2020哪種婚禮最適合你們？

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北報導
阿里山國家風景區管理處每年舉辦神木下婚禮，新人在樹齡逾2300歲的香林神木下互許終身。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處每年舉辦神木下婚禮，新人在樹齡逾2300歲的香林神木下互許終身。圖／阿管處提供

新冠肺炎疫情趨緩，婚宴市場回溫，上半年因疫情導致婚宴延期的準新人，下半年紛紛陸續舉辦。交通部觀光局推出各式「特色婚禮」，搶攻婚禮財，無論是梨山的「雲端上婚禮」、阿里山的「神木下婚禮」、「星空下婚禮」，都吸引不少新人搶登記，北觀處甚至還在石門打造了「婚紗廣場」，經常吸引情侶、準新人到此取景，浪漫一下。

梨山「雲端上的婚禮」 距離神最近的祝福

為了紀念中橫通車60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處將於9月11日至13日，在梨山耶穌堂舉辦「雲端上的婚禮」，主打「全台海拔最高」、「距離神最近的祝福」等兩大亮點，總計吸引48對佳偶報名，將在全台最高教堂敲響幸福鐘聲。

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