【崇洋迷思1】台中巨蛋風波 台灣別再當「名牌大師回收場」

威力彩又摃龜，很多人想靠上看25億元的頭獎翻轉人生。9年前一名自稱「仁波切」並虔誠燃指供佛的黃姓男子，和受託看家且經濟普通的賴姓保全也不例外，只是他們都沒想到因為一張「中獎彩券」，竟捲入台灣彩券史上第二起億元頭獎冒領案，最後結局更讓他們大感意外。

2020-07-21 19:50