【崇洋迷思1】台中巨蛋風波 台灣別再當「名牌大師回收場」
台中巨蛋體育館競圖上周公布結果，由日本著名建築師隈研吾與台灣九典聯合建築師事務所合作案獲選。國內建築界指出，該案像極隈研吾在澳洲達令港剛落成的市民中心，引發是否「抄襲自己」質疑，也掀開台灣長年過度崇拜國外建築大師的悶鍋。
公共建築瘋國際競圖 卻不見台灣團隊
建築師林洲民表示，台灣近20年大型公共建築熱中國際競圖，從未有台灣建築團隊入選，早造成台灣建築文化與產業眾多問題。建築師簡學義說，全球只有台灣這麼瘋狂辦國際競圖，最後也總是青睞國外建築師；反觀日本幾十年才辦一次國際競圖，將機會留給日本本土建築師，「為何我們不要自己的文化？」
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