【崇洋迷思1】台中巨蛋風波 台灣別再當「名牌大師回收場」

聯合報 / 記者何定照
台中巨蛋體育館競圖由日本建築師隈研吾與台灣九典聯合建築師事務所合作案獲選，但因像極隈研吾在澳洲達令港剛落成的市民中心，引發是否「抄襲自己」質疑。圖／台中市新聞局提供
台中巨蛋體育館競圖由日本建築師隈研吾與台灣九典聯合建築師事務所合作案獲選，但因像極隈研吾在澳洲達令港剛落成的市民中心，引發是否「抄襲自己」質疑。圖／台中市新聞局提供

台中巨蛋體育館競圖上周公布結果，由日本著名建築師隈研吾與台灣九典聯合建築師事務所合作案獲選。國內建築界指出，該案像極隈研吾在澳洲達令港剛落成的市民中心，引發是否「抄襲自己」質疑，也掀開台灣長年過度崇拜國外建築大師的悶鍋。

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