【燒腦懸案3】老師綁架學生後撞車身亡 肉票至今生死不明

翻開台灣治安史，20年多前擄人勒贖頻傳，以1997年4月發生的白曉燕被綁架撕票案最震懾人心，2年多後大葉大學二年級學生陳義禮被讀高職時的體育老師鄭春民綁架勒贖400萬元，則是最為離奇的案件。彰化警方偵辦時遇上921大地震，國內救災忙亂，電話機房受損，綁匪又疑自殺撞車身亡，迄今21載，肉票仍下落不明。

陳義禮就讀達德商工時，以桌球績優獲甄試進入大葉大學休閒管理學系，並在一家桌球培訓中心擔任桌球教練。1999年9月14日晚間，陳義禮開車載送培訓中心學生回家後就音訊全無，翌日凌晨1時30分，家人接到一通電話，電話那頭男子操著台語，開口就勒贖400萬元，家人立即向彰化警分局報案。