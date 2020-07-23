【燒腦懸案3】老師綁架學生後撞車身亡 肉票至今生死不明

聯合報 / 記者劉明岩
陳義禮（後左二）疑遭老師鄭春民（中坐者）綁架撕票。 圖／民眾提供
陳義禮（後左二）疑遭老師鄭春民（中坐者）綁架撕票。 圖／民眾提供

翻開台灣治安史，20年多前擄人勒贖頻傳，以1997年4月發生的白曉燕被綁架撕票案最震懾人心，2年多後大葉大學二年級學生陳義禮被讀高職時的體育老師鄭春民綁架勒贖400萬元，則是最為離奇的案件。彰化警方偵辦時遇上921大地震，國內救災忙亂，電話機房受損，綁匪又疑自殺撞車身亡，迄今21載，肉票仍下落不明。

陳義禮就讀達德商工時，以桌球績優獲甄試進入大葉大學休閒管理學系，並在一家桌球培訓中心擔任桌球教練。1999年9月14日晚間，陳義禮開車載送培訓中心學生回家後就音訊全無，翌日凌晨1時30分，家人接到一通電話，電話那頭男子操著台語，開口就勒贖400萬元，家人立即向彰化警分局報案。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

綁架 921大地震

相關新聞

【頭獎我的2】運彩大獎鬧雙包！高中生靠一嘴球評勝訴

在台灣，彩券中獎人身分依法必須保密，如果你發現身邊有人中大獎，會怎麼做呢？台灣運彩曾經爆發333萬元獎金得主鬧雙包案，到銀行兌領獎金的劉姓男子，一年後被證實是先盯上正在慶祝的中獎人，再趁機A走彩券盜領的竊賊。那到底真正的贏家是誰？答案竟然是一名高中生。

上山下海 2020哪種婚禮最適合你們？

新冠肺炎疫情趨緩，婚宴市場回溫，上半年因疫情導致婚宴延期的準新人，下半年紛紛陸續舉辦。交通部觀光局推出各式「特色婚禮」，...

【崇洋迷思1】台中巨蛋風波 台灣別再當「名牌大師回收場」

台中巨蛋體育館競圖上周公布結果，由日本著名建築師隈研吾與台灣九典聯合建築師事務所合作案獲選。國內建築界指出，該案像極隈研吾在澳洲達令港剛落成的市民中心，引發是否「抄襲自己」質疑，也掀開台灣長年過度崇拜國外建築大師的悶鍋。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

【燒腦懸案3】老師綁架學生後撞車身亡 肉票至今生死不明

翻開台灣治安史，20年多前擄人勒贖頻傳，以1997年4月發生的白曉燕被綁架撕票案最震懾人心，2年多後大葉大學二年級學生陳義禮被讀高職時的體育老師鄭春民綁架勒贖400萬元，則是最為離奇的案件。彰化警方偵辦時遇上921大地震，國內救災忙亂，電話機房受損，綁匪又疑自殺撞車身亡，迄今21載，肉票仍下落不明。

【破案關鍵4】意外錄到凶手身影 他獲死者託夢感謝還中樂透

2013年元月，桃園市58歲張姓男子遭人亂刀捅喉刺頸慘死，棄屍新北市林口下福山區，警方起初只知張因迷戀35歲楊姓檳榔西施，弄到拋妻棄子、散盡千萬家產，楊女最後還是嫁別人，婚禮隔天卻仍向他伸手要錢，但不知張為何甘願被當提款機，最後竟然連命也被提走。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。