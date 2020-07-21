【頭獎我的1】誰偷了我的億元頭彩？ 「活佛」也陷中獎幻想曲
威力彩又摃龜，很多人想靠上看25億元的頭獎翻轉人生。9年前一名自稱「仁波切」並虔誠燃指供佛的黃姓男子，和受託看家且經濟普通的賴姓保全也不例外，只是他們都沒想到因為一張「中獎彩券」，竟捲入台灣彩券史上第二起億元頭獎冒領案，最後結局更讓他們大感意外。
深夜一抹紅影來訴苦 警察以為看到阿飄
一個炙熱夏夜，平時無線電呼叫和為民服務喧鬧不斷的桃園警分局，突然安靜得只能聽見冷氣運轉聲，睡眼惺忪的值班偵查隊員，在辦公室門口猛然撞見一抹紅影拾階飄上2樓，還以為已故港星林正英經典殭屍片「零幻至尊」裡的紅袍火鬼跑進分局，原本的尿意全給嚇跑。
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