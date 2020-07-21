【頭獎我的1】誰偷了我的億元頭彩？ 「活佛」也陷中獎幻想曲

聯合報 / 記者賈寶楠
威力彩又摃龜，很多人想靠頭獎翻轉人生。 圖／聯合報系資料照片
威力彩又摃龜，很多人想靠頭獎翻轉人生。 圖／聯合報系資料照片

威力彩又摃龜，很多人想靠上看25億元的頭獎翻轉人生。9年前一名自稱「仁波切」並虔誠燃指供佛的黃姓男子，和受託看家且經濟普通的賴姓保全也不例外，只是他們都沒想到因為一張「中獎彩券」，竟捲入台灣彩券史上第二起億元頭獎冒領案，最後結局更讓他們大感意外。

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彩券行 頭獎 保全

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