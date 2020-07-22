【豬醫師難找1】年輕新血不投入 70歲獸醫還在跑養豬場
台灣成為口蹄疫非疫區後，農委會鎖定3年內要擺脫豬瘟，將增聘120名獸醫師，加強防疫能力。不過，基層特約的經濟動物獸醫人數少、年齡層偏高，待遇更不如寵物獸醫，讓年輕人不願意投入。基層強調，公職獸醫月薪5、6萬元，與寵物獸醫月入10萬落差太大，建議先改善待遇，才能解決燃眉之急。
以全台養豬頭數最多的雲林縣為例，共有152萬頭豬隻，但全縣只有100多名獸醫，平均年齡超過50歲，甚至有人年過70歲還在跑養豬場。新北市有105場、5.4萬頭豬，新北市動保處編制獸醫38人，目前只有28人，還有10名缺額招不到人。
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