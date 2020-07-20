原民部落成疫情下國旅新歡 能再升級吸引外國客嗎

聯合報 / 記者蔡容喬
為吸引遊客到訪，偏鄉及原鄉地區近年來陸續推出自然及文化深度探索體驗行程。圖／取自「東高慢食旅」臉書
為吸引遊客到訪，偏鄉及原鄉地區近年來陸續推出自然及文化深度探索體驗行程。圖／取自「東高慢食旅」臉書

疫情時代國旅大爆炸，過往熱門景點人擠人，加上不能出國，許多中高端旅客把目光轉向原鄉部落。旅遊業者強調，疫情解禁後，每到周休二日都是大排長龍，暑假更加熱門。旅遊達人強調，原鄉旅遊有特色，但目前規畫仍不完善，如果能加強「說故事」的能力，對國外觀光客也充滿吸引力。

探訪山林、聽文化傳說 出遊不再走馬看花

在部落裡拿起木杵揮汗搗麻糬，滿頭大汗也樂此不疲；跟著導覽員深入山林，認識原鄉常見的植物，搭配原住民的文化傳說，聽得津津有味。原鄉部落之旅不再是走馬看花、吃風味餐，成為不能出國的中高端旅客國旅首選。

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