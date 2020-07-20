【禁捕巨口鯊2】禁捕保育誰說了算？一隻巨口鯊引發2個署之爭

後疫情時代國旅大爆炸，過往熱門景點人擠人，加上不能出國，許多中高端旅客把目光轉向原鄉部落。旅遊業者強調，疫情解禁後，每到周休二日都是大排長龍，暑假更加熱門。旅遊達人強調，原鄉旅遊有特色，但目前規畫仍不完善，如果能加強「說故事」的能力，對國外觀光客也充滿吸引力。

2020-07-20 15:53