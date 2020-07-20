【禁捕巨口鯊2】禁捕保育誰說了算？一隻巨口鯊引發2個署之爭
海洋委員會海洋保育署（簡稱海保署）成立兩年，但這次推動禁捕巨口鯊，主導的卻非海保署，而是漁業署。對於被質疑撈過界，漁業署副署長王正芳說，保育歸海保署管，捕撈經濟物種才是漁業署管，巨口鯊雖不是經濟物種，但每次捕獲巨口鯊漁民就被罵翻，漁業署才跳出來管好漁船；至於巨口鯊是否列入保育動物，要由海保署處理。
本來都講好…一紙禁令讓漁民心生疙瘩
海保署則是無奈地說，他們本來都和漁民講好，漁民也同意協助標記活體巨口鯊，但漁業署下禁捕令後，漁民心裡產生疙瘩，情況變得很尷尬。巨口鯊研究計畫會繼續做，巨口鯊是否列保育動物，會提到下次海洋野生動物諮詢委員會討論。
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