台灣搶先禁捕「無危」巨口鯊 讓漁民跟動保團體槓上了

聯合報 / 記者吳淑君
巨口鯊IUCN紅皮書評估「無危」，台灣卻搶著禁捕，兩派人吵翻了。圖／漁業署提供
巨口鯊IUCN紅皮書評估「無危」，台灣卻搶著禁捕，兩派人吵翻了。圖／漁業署提供

在動保團體的要求下，漁業署16日預告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊等3物種，海委會海洋保育署以一句尊重帶過，學術界卻提出國際自然保育聯盟（IUCN）將巨口鯊列無危，沒必要禁捕引發論戰，漁民也不滿遭到汙名化，認為此舉只是以踐踏漁民來成就保育聖人的名號。

學者：巨口鯊還不到要禁捕地步

巨口鯊從1976年被發現命名，到今年6月止，全球僅記錄到226隻，其中146隻、占6成以上，都在台灣被捕獲，台灣動物社會研究會（動社）8年前疾呼，別讓台灣成為巨口鯊墳場，並呼籲禁捕。對於漁業署的公告，動社肯定漁業署勇於承擔。不過，台灣沙魚專家、海大環境生物與漁業科學學系教授莊守正說，他們在很多會議中都建議，巨口鯊還不到禁捕的地步，決策單位未採納他們意見，成敗漁業署要全部承擔。

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