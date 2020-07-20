台灣搶先禁捕「無危」巨口鯊 讓漁民跟動保團體槓上了
在動保團體的要求下，漁業署16日預告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊等3物種，海委會海洋保育署以一句尊重帶過，學術界卻提出國際自然保育聯盟（IUCN）將巨口鯊列無危，沒必要禁捕引發論戰，漁民也不滿遭到汙名化，認為此舉只是以踐踏漁民來成就保育聖人的名號。
學者：巨口鯊還不到要禁捕地步
巨口鯊從1976年被發現命名，到今年6月止，全球僅記錄到226隻，其中146隻、占6成以上，都在台灣被捕獲，台灣動物社會研究會（動社）8年前疾呼，別讓台灣成為巨口鯊墳場，並呼籲禁捕。對於漁業署的公告，動社肯定漁業署勇於承擔。不過，台灣沙魚專家、海大環境生物與漁業科學學系教授莊守正說，他們在很多會議中都建議，巨口鯊還不到禁捕的地步，決策單位未採納他們意見，成敗漁業署要全部承擔。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言