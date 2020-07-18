Xpark來勢洶洶 水族館爭霸戰8月開打
水族館是老少咸宜的熱門景點，8月7日將在桃園青埔開幕的日本「八景島海島樂園」海外首座分館Xpark，挾交通及複合式營運型態優勢強敵壓境，讓國內幾家公民營水族館繃緊神經，有的砸巨資改造應戰，有的順勢尋求合作、創造雙贏。旅遊達人分析，最大挑戰是嘗鮮賞味期過後，國境如果也解封，是否被沖繩、東京等水族館搶客。
Xpark由日本橫濱八景島海島樂園、國泰人壽攜手打造，是北台灣最大國際水族館。看準雙北到桃園僅20分鐘、台中到桃園35分鐘的高鐵車程，也有機場捷運站的交通地利之便，加上有別於其他水族館多是平面、單純化的經營模式，結合Outlet商場、影城、飯店等複合式商圈經營模式，吃喝玩樂及住宿、購物一網打盡，整體規畫完全投消費者所好。
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