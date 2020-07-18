電子書借閱爆發 台中最愛「覺察力」 台北最需「被討厭的勇氣」

聯合報 / 記者魏莨伊洪敬浤郭政芬
發現學生逐漸失去閱讀長文的能力，台北市教育局推動閱讀經典文本，希望啟發學生閱讀興趣。 記者趙宥寧／攝影
發現學生逐漸失去閱讀長文的能力，台北市教育局推動閱讀經典文本，希望啟發學生閱讀興趣。 記者趙宥寧／攝影

電子書蓬勃發展，台北、台中的市立圖書館電子書借閱量都有爆發性成長，形成兩強競爭態勢，台中市更是「超車」台北，電子書借閱人次居全國之冠。不過，台北市則善用電子書的風潮，讓「阿Q正傳」、「老人與海」、「兒子的大玩偶」等經典好書藉此強勢回歸校園，原因是看見「中學生幾乎失去對長文閱讀能力」的大問題。

北市圖借閱增4成 台中借書人次超越台北

疫情期間帶動電子書借閱風潮，北市圖今年上半年實體書借閱量比去年同期減少2.84%，但電子書大增四成。以近3年的上半年比較，今年借閱電子書冊數總計52萬2252冊，107年為32萬323冊，兩年大增約20萬冊，成長63.04%。今年6月的單月借閱冊數就達到10萬4083冊，比3年前同期相較直接翻倍，顯見電子書有逐漸成為閱讀習慣的趨勢。

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