國藝會投資限令將解除 藝文補助再添活水

聯合報 / 記者何定照
國藝會過去依靠基金孳息及股利補助藝文團體，但財團法人法規定法人買股票不得超過總財產5%，日前文化部預告修法解除限制，藝文補助可望增加活水。圖／聯合報系資料照片
國藝會過去依靠基金孳息及股利補助藝文團體，但財團法人法規定法人買股票不得超過總財產5%，日前文化部預告修法解除限制，藝文補助可望增加活水。圖／聯合報系資料照片

財團法人法為防洗錢，2018年通過時規定財團法人買股票不得超過總財產5%，也波及以投資所得補助藝文團體的國家文化藝術基金會。經各界協調，日前文化部預告文化藝術獎助條例修正草案，解除國藝會受財團法人法限制，藝文補助可望增加活水。

2003年撥補至60億後 就未再補足基金

1996年創立的國藝會，是當時的文建會仿美國國藝會成立的法人，主要工作是補助藝文團體。原本的國藝會設置條例中明列設置基金以新台幣100億元為目標，來源包括民間捐助及主管機關預算，不過該基金2003年由文建會撥補至60億元後就未再增加，因主要經費來源是基金孳息，使得基金是否該補足及如何運用，常成討論話題。

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