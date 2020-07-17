塞車就開路 金山、萬里會像國5開通後的宜蘭？
萬里蟹、中角灣衝浪、泡湯等打響北海岸觀光，近年每到假日，往副總統賴清德故鄉新北市萬里、金山的路就塞爆，日前藍綠立委洪孟楷、賴品妤紛紛找交通部官員開說明會，提出開新路解方。但基隆市議員陳薇仲憂心，塞車就開路，最後金山、萬里只會和國5開通後的宜蘭一樣，引來更多的車，雪隧塞爆論引起地方不少討論。
基隆假日市區狂塞 贊成派：開新路才能分流
新北市議員張錦豪持不同看法，他認為北海岸假日遊客多沒錯，但交通建設也要考慮到金山萬里居民，採買、就醫、學生補習等需求，很多人的主要生活圈都在基隆；但每到假日市區和周邊道路塞車嚴重，開新路才能分流。
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