塞車就開路 金山、萬里會像國5開通後的宜蘭？

今夏屢飆高溫，動物園缺乏遮蔭，動物沒食慾，遊客走在水泥地上熱氣上衝、揮汗如雨，動物和遊客都熱壞了，即使剛改造完成的新竹市立動物園也不例外。意外的是，夏天放暑假本應是動物園吸引人潮的好時機，因為少了遮蔭，逛起來太熱，竟然成了全年的淡季。

2020-07-17 10:30