瞄準銀光經濟！樂齡出租宅結合長照險 保單配息轉租金

台灣65歲以上人口達占比逾15.28％，樂齡產業市場正在翻轉，從醫療養生、金融到休閒娛樂等產業，都正搶食這波樂齡大商機；業界應變速度快，打中樂齡族需求，例如新的樂齡出租宅就結合長照險、還本保單等商品，讓承租戶把保單月配息轉為租金，輕鬆過老後生活。

出租宅不只結合保險 還推陪同旅遊服務

新光人壽高雄鼓山區經理劉怡汝觀察，她手上客戶有七成是50歲以上的壯齡族及高齡族；高齡族在投資規畫上除考慮買保單能不能保本、增值，也會期待提供這筆投資的「後續服務」，最好能讓他們的晚年生活無虞，「很多長輩已沒有養兒防老觀念，相反的，他們希望不要因身體老化造成孩子的負擔。」