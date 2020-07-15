上繳罰單還是性命？從機車族「蘇花改起義」看他們為何憤怒

蘇花改、南迴改通車後，因為不開放機車行駛，引發機車族抗議。南迴改上月30日首度開放大型重機（250CC以上）通行長隧道，蘇花改未在開放之列。日前數百重機騎士不滿包圍公路總局，協商後同意明年6月試辦大型重機通行蘇花改。不過，這下子換一般機車族跳腳，機車路權團體爭取希望普通重機（250cc以下）也能上蘇花改及南迴改，要是蘇花改只開放大型重機，他們會再去抗議。

長隧道首例！南迴改草埔段試辦大型重機通行

公路總局統計，目前國內250CC以上大型重機數量約16萬500多輛，550CC以上有8萬6000多輛。大型重機目前可行駛一般道路、快速道路，但禁行高速公路及4公里以上長隧道。至於普通重機（250cc以下），公路總局則明白表示，他們不考慮開放走蘇花改，因為車子較小，且現在有最低速限50公里，怕機車騎太慢觸法，也影響車速。