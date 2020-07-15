上繳罰單還是性命？從機車族「蘇花改起義」看他們為何憤怒
蘇花改、南迴改通車後，因為不開放機車行駛，引發機車族抗議。南迴改上月30日首度開放大型重機（250CC以上）通行長隧道，蘇花改未在開放之列。日前數百重機騎士不滿包圍公路總局，協商後同意明年6月試辦大型重機通行蘇花改。不過，這下子換一般機車族跳腳，機車路權團體爭取希望普通重機（250cc以下）也能上蘇花改及南迴改，要是蘇花改只開放大型重機，他們會再去抗議。
長隧道首例！南迴改草埔段試辦大型重機通行
公路總局統計，目前國內250CC以上大型重機數量約16萬500多輛，550CC以上有8萬6000多輛。大型重機目前可行駛一般道路、快速道路，但禁行高速公路及4公里以上長隧道。至於普通重機（250cc以下），公路總局則明白表示，他們不考慮開放走蘇花改，因為車子較小，且現在有最低速限50公里，怕機車騎太慢觸法，也影響車速。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言