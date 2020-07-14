那些年的音樂課到底狂什麼 把學霸嚇到不及格

「音樂課」在一般學生教育中，過去常是被犧牲的「非主科」，但一些音樂老師一絲不苟的教學方式，對有些學生像「夢魘」，讓學生終生難忘。目前在重視素養課綱中，普通高中的藝術領域，部定必修三年有10學分的音樂課，和過去大大不同，尤其現在的高中音樂課很多元，學生幸福多了。

雄中「牛角」 曾讓人聞風喪膽

對早一輩的雄中人來說，綽號「牛角」的音樂老師王先覺讓很多人終身難忘，當年音樂課被當可是要留級的，偏偏音樂考試又特別難。校友形容，「視唱」是他寫的一疊譜，每張約四、五行，像撲克牌一樣洗好牌蓋好，放在鋼琴上頭，輪到考試的學生隨便抽一張。