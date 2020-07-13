流刺網實名制淪佛系管理？ 基隆官員：搭配責任制才能治本

3年前，基隆市政府率先實施流刺網實名制，但基隆管的到的也只有基隆漁船，流刺網依舊是海底頭號隱形殺手，漁業署終於要硬起來訂全國刺網實名制，預計10月上路，但重鼓勵的佛系實名制有效嗎？基隆市府官員說，刺網實名制是要知道丟在海裡的漁網是誰的，循線找船主來處理，實名制成為責任制才有效。

浮球強制烙印編碼 提案連署人數未過關

台灣近海海底廢棄漁網非常多，日前有人在行政院公共政策網路參與平台提議，購買流刺網及牽繩網必須實名制登記，因為潛水人員每年在近海拉起到10至50張以上的漁網，但都找不到丟棄漁網的人，政府應強制在流刺網浮球上烙印編碼，避免人隨意丟棄網具。不過，提案只有2742人附議，因此未通過。