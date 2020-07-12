影／北海岸流刺網連奪海龜命 志工悲泣：對不起我們來晚了
「對不起，我們來晚了！」新冠肺炎疫情趨緩加上天氣炎熱，許多民眾前往海邊戲水，卻發現水面下正歷經生態浩劫，北海岸、東北角海域紛紛傳出流刺網奪走海龜的命，潛水志工在清除廢棄漁網時還被纏住、驚險萬分，潛友看到掛網和抱上岸已斷氣的海龜，悲憤不已。
疫情旅遊禁令 世界各地海龜「復活」
肺炎疫情重擊各地觀光業，卻也讓大自然難得不受人為干擾而平靜下來。泰國南部一處海灘就因政府頒布旅遊禁令和宵禁，讓棱皮龜孵化破紀錄。印度魯西庫利亞和加希爾馬塔海灘，更出現47萬欖蠵龜白天產卵壯觀畫面，許多人下了「新冠肺炎救了海龜」這樣的註解。
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