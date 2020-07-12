影／北海岸流刺網連奪海龜命 志工悲泣：對不起我們來晚了

聯合報 / 記者吳淑君
林姓潛水教練7日在萬里海邊潛水，看到水下有漁網，卡住一隻海龜，他解開漁網抱海龜上岸，看是不是還有救，但還是沒救活，晚了一步，好心痛。圖／林姓教練提供
林姓潛水教練7日在萬里海邊潛水，看到水下有漁網，卡住一隻海龜，他解開漁網抱海龜上岸，看是不是還有救，但還是沒救活，晚了一步，好心痛。圖／林姓教練提供

「對不起，我們來晚了！」新冠肺炎疫情趨緩加上天氣炎熱，許多民眾前往海邊戲水，卻發現水面下正歷經生態浩劫，北海岸、東北角海域紛紛傳出流刺網奪走海龜的命，潛水志工在清除廢棄漁網時還被纏住、驚險萬分，潛友看到掛網和抱上岸已斷氣的海龜，悲憤不已。

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