【海哭的聲音2】學者曾提替代方案救藻礁 被政府已讀不回

中油「第三天然氣接收站」在大潭藻礁區域的開發壓力在即，但環團及學者仍鍥而不捨努力，希望避免這場可預見的生態浩劫。還原兩年前此案規畫興建觀塘港的幕後，相關人士曾將學者鄭明修提出的台北港替代方案拿給時任行政院長的賴清德看，但賴拒看，態度相當強硬。鄭明修退出環評委員後，最近首度透露這段「被政府忽視的觀塘港最佳替代方案」，以及當時退席環評大會的幕後。

長期參與大潭藻礁保育的中華民國自然生態保育協會理事長（中研院生物多樣性中心研究員）鄭明修，之前在觀塘環評審查集體退席，後來新一屆環評委員中，他和其他反對此案的學者都被換掉，他自嘲被註記「不聽話」。