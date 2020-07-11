鋒面掃過中日暴雨成災 為何台灣能幸運躲過？

中國大陸、日本九州連日遭逢致災性梅雨鋒面，華中、華南地區大淹水，估計逾2000萬人受災；九州連日暴雨也造成逾65死。氣象專家表示，梅雨鋒面最長可達三、四千公里，滯留台灣附近時，其實降雨最激烈，雨量也遠高中國、日本，但台灣土地面積小，激烈降雨常下在海上，今年的梅雨鋒面才沒在台灣發生重大災害。

專家：滯留台灣附近降雨最激烈 多下在海上

根據日本氣象單位統計，這波梅雨鋒面截至7月9日，九州洪災單一地區雨量最大雨出現在大分縣日田市的862毫米；另一個豪雨重災區熊本縣，朝霧町累積雨量多達660毫米、蘆北町也有517.5毫米，雙雙高於兩地往年7月一整個月的降雨量。