竹科情色「個工村」 老司機曝五星評等花名冊

聯合報 / 記者王駿杰黃瑞典
新竹地區緊鄰竹科園區一帶有許多老舊公寓，吸引不少情色「個工」進駐。記者王駿杰／翻攝
新竹地區緊鄰竹科園區一帶有許多老舊公寓，吸引不少情色「個工」進駐。記者王駿杰／翻攝

科技工程師往往燃燒自己，照亮薪資單，忙碌的代價卻犧牲交友空間。新竹地區緊鄰竹科園區一帶有許多老舊公寓，吸引不少情色「個工」進駐，個工們看準竹科人工作壓力大，和青壯年的生理需求，在特定論壇網站刊登大量訊息，標榜「指油壓、精油芳療」，看似「單純」，文後卻有數張火辣照，還留下伏筆「主動熱情、會帶領哥哥走入一個浪漫的旅程」，成為當地治安隱憂，也成為獨特的竹科文化。

跟著工程師走 個工鎖定竹科商機

個工是指「個人工作室」，大都假借按摩之名，實際從事性交易。許多養身館、護膚坊都可「加價」從事半套、全套性交易，但裡面的按摩師、芳療師都要被店家抽成，客源也不穩定，還需面臨警方臨檢，有的乾脆轉租民宅，自己創業轉成情色「個工」。

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