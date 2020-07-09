雪隧塞車地獄考倒歷任交長 大客車專用道是解藥還毒藥？

聯合報 / 記者吳淑君
端午節連假國5車潮爆大量，搭公共運輸的人遽減。 圖／聯合報系資料照片
端午節連假國5車潮爆大量，搭公共運輸的人遽減。 圖／聯合報系資料照片

端午連假雪隧狂塞30多小時，最近有專家學者為國5塞車提解方，包括建議連假通行費應提高為10倍，讓宜蘭人跳腳。宜蘭縣政府交通處分析，癥結點在台鐵、國道客運等公共運輸搭乘量大降，自行開車大增，才會把路塞爆。台北首都客運集團總經理李建文建議，雪隧連假前夕開放一線作為大客車專用道，或許可讓一些人不想開車出門，減少塞車。

疫情影響 民眾捨大眾運輸改開車

宜蘭縣政府交通處統計，端午節前一天國5就出現大量車潮，端午節當天交通量最大，平均每天都有7萬2117車次進出國5，比去年端午節單日平均的6萬9478車次，多出2639車次。蘇花改連假第三天交通量最大，達23萬3534車次，較去年同一天多出8156車次。

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塞車 國道客運 雪隧

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