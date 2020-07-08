全台他最懂空心菜 用低溫SPA幫菜延壽年賺百萬
空心菜是全年常見菜色，雲林縣莿桐鄉菜農林春生種植空心菜逾20年，他在冬天透過蒸氣消毒，解決低溫生長不易及病蟲害，夏天為保持空心菜的鮮度，為空心菜進行低溫SPA，透過5到8度的低溫冷藏，確保空心菜送到消費者手裡，跟田裡剛採收的一樣新鮮翠綠，他的收入也不俗。
多1個步驟 他的空心菜比人家長壽
今年夏天氣溫動輒突破36度，對於剛採收的蔬菜來說，這樣的高溫很難保鮮，但林春生透過「低溫SPA」，先將空心菜清洗後，立即送進冷藏庫以冰水淋浴降溫，再以5到8度的低溫冷藏保鮮，沒經過低溫處理的空心菜只能保存2天左右，林春生的空心菜卻能保存一周，讓消費者能吃到現採的新鮮。
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