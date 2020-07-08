【場館求生1】當年因金馬獎禁辦典禮 國家表演廳今年逐步鬆綁
台中國家歌劇院2017年曾因租借表演廳給直銷業者舉辦發表會，引發爭議，但隨著時代與藝文環境變化，愈來愈多人認為表演廳在無售票節目的空檔做其他用途無妨。台北國家兩廳院近來修改外租辦法，增列「非公開演出」申請；國際會議協會（ICCA）年會開幕典禮，也預定年底在高雄衛武營藝文中心歌劇院舉行。
頒獎典禮造成後台混亂 兩廳院禁非演出使用
綜觀國家表演藝術中心三場館外租規定，兩廳院因早期是台灣唯一頂尖表演廳，在近來修改規定前，外租標準最嚴格。資深兩廳院人士指出，兩廳院開幕初期曾借表演廳舉辦金馬獎頒獎典禮，結果進出人士造成後台混亂，當時主任胡耀恆因此決定，表演廳之後只供演出，不得舉辦其他典禮，多次擋下各單位要求。
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