【場館求生1】當年因金馬獎禁辦典禮 國家表演廳今年逐步鬆綁

聯合報 / 記者何定照
台北國家兩廳院近來修改外租辦法，放寬條件增列「非公開演出」申請。 圖／聯合報系資料照片
台北國家兩廳院近來修改外租辦法，放寬條件增列「非公開演出」申請。 圖／聯合報系資料照片

台中國家歌劇院2017年曾因租借表演廳給直銷業者舉辦發表會，引發爭議，但隨著時代與藝文環境變化，愈來愈多人認為表演廳在無售票節目的空檔做其他用途無妨。台北國家兩廳院近來修改外租辦法，增列「非公開演出」申請；國際會議協會（ICCA）年會開幕典禮，也預定年底在高雄衛武營藝文中心歌劇院舉行。

頒獎典禮造成後台混亂 兩廳院禁非演出使用

綜觀國家表演藝術中心三場館外租規定，兩廳院因早期是台灣唯一頂尖表演廳，在近來修改規定前，外租標準最嚴格。資深兩廳院人士指出，兩廳院開幕初期曾借表演廳舉辦金馬獎頒獎典禮，結果進出人士造成後台混亂，當時主任胡耀恆因此決定，表演廳之後只供演出，不得舉辦其他典禮，多次擋下各單位要求。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

兩廳院 衛武營 文化部

相關新聞

雙北YouBike2.0之亂 壓力落在侯友宜這邊

新北市日前宣布測試無樁式共享單車，為雙北整合YouBike投下震撼彈，未來雙北若採各自系統，恐對眾多使用者造成不便。北市推動YouBike2.0似乎已勢在必行，但新北與YouBike的契約要到明年8月才到期，北市作法讓新北相當尷尬，若宣布跟進，明年標案等於捷安特提前得標；若不跟進，恐影響雙北共享單車整合...

【生態很有事1】馬祖大坵梅花鹿大難不死 真的有後福

連江縣大坵島的梅花鹿最近很有事。先是因為環境侷限造成自然死亡數量增加，又遇到新冠肺炎疫情缺乏餵養，竟然還有人放鞭炮驅趕好「迎賓」，導致鹿群躲藏、登島遊客敗興而歸，「減口變滅口」的傳言更重創馬祖觀光形象。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

對「班班有冷氣」不以為然 他蓋香草植物館不裝冷氣人更多

行政院長蘇貞昌昨宣布，預計2年內花323億元為全台中小學全面裝冷氣，政策大紅包贏得掌聲。但體育署前署長林德福卻不以為然，他在宜蘭縣員山興建一座1600坪香草植物博物館，館內一台冷氣都沒裝，開幕八年多來通過酷暑考驗，且夏天人潮特別多。

【場館求生1】當年因金馬獎禁辦典禮 國家表演廳今年逐步鬆綁

台中國家歌劇院2017年曾因租借表演廳給直銷業者舉辦發表會，引發爭議，但隨著時代與藝文環境變化，愈來愈多人認為表演廳在無售票節目的空檔做其他用途無妨。台北國家兩廳院近來修改外租辦法，增列「非公開演出」申請；國際會議協會（ICCA）年會開幕典禮，也預定年底在高雄衛武營藝文中心歌劇院舉行。

成功高中傳奇國寶花燈大師 因為民意也不敢逆時鐘

台北市成功高中百年校史，一位在學校教授美術與工藝的老師，帶領學生參加花燈比賽，引起了製作花燈的興趣，幾十年後，他成了台灣國寶級的花燈設計製作大師，他是林健兒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。