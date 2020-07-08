雙北YouBike2.0之亂 壓力落在侯友宜這邊

新北市日前宣布測試無樁式共享單車，為雙北整合YouBike投下震撼彈，未來雙北若採各自系統，恐對眾多使用者造成不便。北市推動YouBike2.0似乎已勢在必行，但新北與YouBike的契約要到明年8月才到期，北市作法讓新北相當尷尬，若宣布跟進，明年標案等於捷安特提前得標；若不跟進，恐影響雙北共享單車整合。

為了YouBike，雙北吵了好長一段時間，1.0好好的為何要升級2.0？為何新北要走自己的路，測試電子圍籬無樁式共享單車？而新北的無樁單車會不會又重演oBike之亂？以下一次搞懂雙北的YouBike之亂。