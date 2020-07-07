【春夏孤雛淚2】誤撿餵食、室外放黏鼠板 小心你就是「野鳥殺手」

聯合報 / 記者蔡容喬魏莨伊陳雅玲
紅尾伯勞因為想吃被黏鼠板黏住的壁虎，而被黏鼠板黏住，最後都死了。圖／台南鳥會提供
紅尾伯勞因為想吃被黏鼠板黏住的壁虎，而被黏鼠板黏住，最後都死了。圖／台南鳥會提供

每年3月至8月是鳥類繁殖與雛鳥生長期，也是野鳥救傷旺季。各地鳥會統計，除了氣候等自然因素，不當樹木修剪造成落巢，也壓縮生存空間，逼得野鳥在民宅屋頂、冷氣機旁築巢，徒增人鳥衝突；專家表示，還有人類自以為是的愛心，例如「誤撿」學飛幼雛、不諳鳥性「活活餵死」雛鳥，都是野鳥殺手。

救援人士憂民眾「為救鳥反害鳥」

臉書社團「台灣野生鳥類緊急救助平台」分析，2019年1625件傷鳥案件中，人為因素中的撞擊（車撞或窗撞），有83件；誤入建築、受困、人為傷害有66件；修樹、整巢、整地、剪枝、清冷氣有58件；貓狗攻擊有38件；黏鼠板也有18件。

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