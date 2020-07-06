劉邦友血案追凶24年 2枚關鍵指紋是破案最後曙光

前桃園縣長劉邦友官邸8死1傷血案是台灣自治史上最重大的刑案，案發24年來，辦案人員始終沒放棄查辦；4年前，警方重啟冷案調查，根據官邸周遭一枚指紋查獲一名男子，雖「很接近」破案，但缺乏臨門一腳的直接證據，這個消息始終沒曝光，警方也尚未放棄此一線索。這枚官邸周遭指紋與綑綁劉邦友膠帶上的指紋，被警方視為偵破全案的兩枚關鍵指紋。

現場血水積10公分厚 警至今難忘

1996年11月21日上午8時許，劉邦友官邸槍響大作，劉邦友及桃園縣府機要祕書徐春國、縣長司機劉邦明、官邸警衛劉明吉、劉邦亮及幫傭劉如梅、縣議員莊順興、衛生局技士張桃妹等人在桃園縣長警衛室遭槍殺，縣議員鄧文昌也中槍，但幸運獲救。警方原期待鄧傷勢復原後能提供有利破案的線索，但鄧因傷導致智商衰退到10歲以下，無法描述案情。